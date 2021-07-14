Конституционный суд Украины одобрил закон о государственном украинском языке Фото: REUTERS

Украинский Конституционный суд признал соответствующим основному закону страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом в среду, 14 июля, сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

- КС в ходе сегодняшнего заседания принял решение, которым признал закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» соответствующим Конституции страны, - говорится в сообщении.

Представитель Верховной рады в КС Ольга Совгыря в своем Telegram-канале отметила, что авторы представления о неконституционности закона говорили о нарушениях в содержании документа и в процессе его принятия. Венецианская комиссия ранее отмечала, что статьей 22 закона устанавливается неоправданно дифференцированное отношение к языкам национальных меньшинств на территории Украины.

Напомним, накануне президент Украины заявил, что «в вопросе языка найти справедливость сложно и самым справедливым будет не поднимать этот вопрос». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное заявление, подчеркнула, что логика украинской лидера является «дикой и антидемократичной».