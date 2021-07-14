Мурашко: не более 2,5% россиян заболели коронавирусом после вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После вакцинации от коронавирусной инфекции в России заболели не более 2,5 процента привитых. Об этом в среду, 14 июля, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что вакцины от коронавируса эффективно защищают от тяжелых осложнений заболевания.

- После вакцинации заболели не более 2,5 процента граждан, при этом большинство из них заболели во в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от препарата, - объяснил Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, министра здравоохранения России сообщил также, что пока что у научного сообщества нет обоснованных данных о достаточном для защиты организма уровне антител. На этом фоне Мурашко призвал россиян своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.