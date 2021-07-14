Прокуратура считает доказанной вину инвестора Майкла Калви в растрате 2,5 млрд рублей Фото: REUTERS

Прокуратура по итогам рассмотрения дела считает доказанной вину основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 миллиарда рублей. Государственное обвинение в среду, 14 июля, в ходе прений сторон попросило Мещанский суд российской столицы вынести обвинительный приговор. Об этом сообщила представитель прокуратуры Ольга Михайлова.

- Несмотря на позицию подсудимых, прокуратура убеждена, что их вина в совершении данного преступления полностью доказана и подтверждается совокупностью собранных в результате расследования дела доказательств, которые были представлены во время судебного следствия, - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, Майкла Калви подозревали по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В 2015 году кредитная организация предоставила кредит «Первому коллекторскому бюро», через два года руководство банка согласилось, чтобы должник расплатился не деньгами, а пакетом 59,9 процента акций люксембургской компании. Пакет акций сперва оценили в три миллиарда, одно его рыночная стоимость не превышала 600 тысяч рублей. В результате 2,5 миллиарда остались у коллекторов, а банк утратил право требовать их возврата.