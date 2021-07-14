Шойгу оценил столовую мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону: «Почему баранки только на праздничном столе?». Фото: Александр БОЙКО

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу проверил организацию питания военных мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону. В частности, генерал армии оценил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона, в том числе столовую. Об этом в среду, 14 июля, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

В мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростове-на-Дону, военнослужащие питаются по принципу «шведского стола».

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу проверил организацию питания военных мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону. Фото: Александр БОЙКО

Во время проверки губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал министру, что регион собирает рекордные урожаи зерновых.

- Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном – праздничном столе?, - ответил на это Сергей Шойгу. Губернатор пообещал исправить ситуацию.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня Сергей Шойгу назвал армию России самой современной в мире: российские ВС имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники - почти 71%.