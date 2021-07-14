Татьяну Догилеву выписали из больницы после пневмонии из-за коронавируса Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Татьяну Догилеву выписали из больницы после перенесенной пневмонии, которая была вызвана заражением коронавирусной инфекцией. Об этом актриса сообщила в среду, 14 июля, на своей странице в социальной сети Facebook.

- Ну что... я дома после недели пребывания в ковидном отделении 23-й больницы. Немного еще не в себе, - написала 64-летняя Татьяна Догилева.

Российская актриса выразила благодарность сотрудникам медицинского учреждения. Она также призвала всех соблюдать меры предосторожности на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, актриса Татьяна Догилева была госпитализирована в больницу 8 июля текущего года. Медики диагностировали у нее ковидную пневмонию, но поражение легких было небольшое. Тогда артистка говорила, что врачи в клинике лечат хорошо и ее состояние стабильное.