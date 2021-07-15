Опрос: свыше 60% россиян тратят на продукты около половины своего ежемесячного дохода Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 60% россиян тратят на продукты питания примерно половину своего ежемесячного дохода. Об этом говорят результаты исследования аналитического центра Университета «Синергия».

Как передает РИА «Новости», в ходе опроса примерно 60,4% граждан сообщили, что отдают за продукты около половины своего ежемесячного дохода. 16% опрошенных заявили, что на питание у них уходит почти вся зарплата, а 14,8% сказали, что на эти расходы у них треть заработка. Ещё 8,8% респондента рассказали, что тратят на еду не более 20% своего бюджета.

Большинство опрошенных (96,3%) указали на рост цен в последние месяцы. По их словам, заметнее всего подорожали фрукты, овощи, растительные масла, а также молочная продукция и мясо.

Примерно треть респондентов (36,1%) назвали причиной ускорения инфляции в России ослабление курса рубля, 31% опрошенных считают, что все дело в накрутке цен в торговых сетях. При этом 77,1% граждан ожидают дальнейшего роста цен на продукты питания в ближайшем месяце.

Для решения проблемы четверть опрошенных (25,8%) считают необходимым повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – бороться со спекулянтами, а еще 20,2% респондента отметили необходимость госрегулирования цен.

Напомним, ранее появились результаты исследования, которые показали, что жителям большинства регионов России нужно более 20 лет, чтобы накопить миллион рублей.