Экс-представитель НАТО в России заявил об опасном и шатком положении Украины Фото: REUTERS

Украина оказалась в шатком и опасном положении в условиях отсутствия поддержки со стороны западных союзников. Такое заявление сделал бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.

Экс-представитель НАТО в РФ уточнил, что на сегодняшний день лидеры западных стран оставили Киев без поддержки, причем это касается сразу нескольких сфер: экономической, военной, политической и дипломатической.

При этом, по его словам, ситуация внутри страны вносит только большую неразбериху из-за совершаемых «больших подрывных действий», подвергающих Украину опасности.

«И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – заявил он во время пресс-конференции в Киеве.

Табах отметил, что лидерам ведущих европейских государств «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров».

Напомним, накануне заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент назвал судьбу Украины ее собственной ответственностью, отметив, что позиция США заключается в том, что не следует решать судьбу какой-либо страны, «будь то Украина или Белоруссия, или Россия».