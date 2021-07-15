Захарова: украинские власти забывают о необходимости защиты русского языка

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины, торжественно отмечая день конституции страны, забывают о соблюдении множества положений главного закона республики, в частности о защите русского и других языков. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшие 28 июня мероприятия по случаю 25-летия Конституции Украины.

«Как-то на фоне торжественных мероприятий забывается и текст ст. 10 Конституции Украины: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины"», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские власти забывают и о международных обязанностях страны, таких как, «следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН (а значит, обязательному для исполнения) минскому Комплексу мер».

Захарова также напомнила, что по случаю праздника президент Украины Владимир Зеленский назвал конституцию незалежной «молодой и мудрой». Российский дипломат считает, что следует добавить «многострадальная». «Ибо когда мудрость приходит в молодости, без мучений не обошлось», - отметила она.

«В общем, праздник вышел какой-то неоднозначный. Если даже сами украинцы, говоря о правовом режиме в своей стране, используют слова, скорее, сожаления, чем гордости, хочется в очередной раз омолодившейся конституции пожелать стойкости и сил», - добавила дипломат.

Напомним ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя реакцию на принятый в 2019 году парламентом Украины закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», заявил, что русский язык не является собственностью России.