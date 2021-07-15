Верховная Рада приняла отставку экс-главы МВД Украины Арсена Авакова

Арсен Аваков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Арсен Аваков отправлен в отставку. Соответствующие решение в четверг, 15 июля, приняла Верховная Рада.

Решение украинские депутаты приняли большинством голосов на пленарном заседании, которое транслировал телеканал «Рада».

Напомним, в минувший вторник, 13 июля, стало известно, что Аваков, который возглавлял ведомство с момента переворота в 2014 году, написал заявление об отставке. «Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!», - заявил министр.

Арсен Аваков был назначен главой МВД Украины 27 февраля 2014 года, через пять лет, 29 августа 2019 года, его переназначили на эту должность. Политик является последним из двух министров предыдущего правительства незалежной, который остался в правительстве при новой власти после переворота.