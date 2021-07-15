Шесть человек погибли и 60 пропали без вести из-за потопа в Германии

Наводнение в Германии Фото: REUTERS

По меньшей мере шесть человек погибли и 60 пропали без вести после сильных дождей в Германии.

Как передает телеканал SWR, более 30 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения шести домов в городе Аденау федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где из-за наводнения в состоянии обрушения находятся еще 25 домов.

В районе Арвайлер введён режим чрезвычайной ситуации.

Уточняется, что ливни с грозами на запад Германии принес циклон «Берн». В результате затяжных дождей реки вышли из берегов, а многие населённые пункты оказались отрезаны от внешнего мира. В некоторых районах прекращена подача электричества. Из-за непогоды закрыты школы и не работает общественный транспорт.

Напомним, с наводнением бороться и в Японии, где ранее свыше 400 тысяч человек получили указание к эвакуации из-за ливней.