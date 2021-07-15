МВД предложило снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольное прохождение ТО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российским водителям, добровольно прошедшим техосмотр, могут снизить стоимость полиса ОСАГО и транспортный налог. Такие меры стимулирования предложило Министерство внутренних дел РФ.

Как пояснили «Интерфаксу» в ведомстве, новый закон об отмене обязательного предоставления диагностической карты при покупке полиса ОСАГО пока не работает. В МВД сообщили, что действующая система оказалась не готовой к реализации изменений законодательства. Так, в некоторых регионах не выполняются нормативы минимальной обеспеченности пунктами техосмотра, а высокие тарифы на ТО негативно отражается на рынке этого вида услуг.

В министерстве также сообщили, что предлагают отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля 2021 президент России Владимир Путин подписал закон, по которому полис ОСАГО можно купить, не показывая диагностическую карту. Таким образом, даже если техосмотр не пройден к моменту оформления страховки, само ТО будет по-прежнему в силе.