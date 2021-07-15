Украина получила первый ударный беспилотник из Турции Фото: REUTERS

Военно-морские силы Украины получили первый ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar. Об этом сообщает Министерство обороны страны в четверг, 15 июля.

Как писал сайт kp.ru, 4 июля на мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Украины, президент незалежной Владимир Зеленский сообщил, что страна вскоре получит турецкие беспилотники, отметив, что украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции.

Напомним, Киев впервые использовал разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства в Донбассе в апреле этого года. Как уточнялось, беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Несколько единиц турецких беспилотников уже стоят на вооружении ВС Украины. Ранее эти беспилотники неоднократно привлекались для участия в военных учениях, в том числе над Чёрным морем.