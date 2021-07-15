ФАС удовлетворило сделку "Магнита" по покупке "Дикси" Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) приняла решение удовлетворить ходатайство «Магнита» по покупке торговой сети «Дикси». Это следует из базы решений антимонопольного органа.

ФАС удовлетворило ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о покупки торговой сети «Диски», а также магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания антимонопольного ведомства, предусматривающего ряд ограничений. Так, слияние сетей пройдет только в тех муниципальных образованиях, где доля «Магнита» не превышает 25 процентов. Таким образом, 142 магазина «Диски» не будут объединены с торговой сетью в 53 муниципалитетах.

В соответствии с предписанием ФАС, в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка должна быть снижена в течение года, до 1 июля 2022 года, и не превышать 35 процентов.

АО «Тандер» взяло на себя допобязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные виды социально-значимых товаров. Речь идет о таких продуктах, как мясо кур, молоко и хлеб. Кроме того, программа лояльности «Магнит» для пенсионеров будет распространена на участвующие в сделке «Мегамарт» и «Диски».

Напомним, о том, что «Магнит» достиг соглашения о приобретении 100 процентов акций DIXY Holding Limited стало известно в конце мая текущего года. В сделку входят магазины под брендами «Дикси» и «Мегамарт». Планировалось, что цена сделки будет 92,4 млрд рублей.