Песков: тема взаимного признания вакцин России и ЕС стоит на повестке дня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тема взаимного признания вакцин от коронавирусной инфекции России и Евросоюза стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выразив надежду, что в результате диалога удастся достичь взаимоприемлемого результата.

«Тема взаимного признания вакцин - это та тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что все-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», - заявил представитель Кремля, уточнив, на сегодняшний день «конкретных результатов, к сожалению, нет», однако, «безусловно, тему эту придётся обсуждать».

При этом Песков отметил, что вопрос о допуске зарубежных вакцин от коронавируса на российский рынок не обсуждается, поскольку в России своих вакцин хватает.

Напомним, накануне в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Евросоюза осенью текущего года. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о продуктивном диалоге с ЕМА.