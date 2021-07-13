РФПИ ожидает, что европейский регулятор одобрит вакцину "Спутник V" осенью 2021 Фото: REUTERS

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может разрешить применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на территории Евросоюза осенью текущего года.

«Мы ведем продуктивный диалог с ЕМА ... Мы ожидаем одобрение от ЕМА осенью», - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире канала CNBC India.

Напомним, «Спутник V» уже зарегистрирован в 67 странах мира с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, российская вакцина эффективна против новых штаммов

Ранее сайт kp.ru подробно писал о сложностях регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечается, препарат оказалась под огнем западного фармацевтического лобби.