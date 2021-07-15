Москвичам пообещали грозу и ливни 15 июля 2021 после изнуряющей жары

Москвичам пообещали грозу и ливни после изнуряющей жары Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 15 июля, жителей Москвы ожидают грозы и ливни, а местами в столице пройдет град диаметром до трех миллиметров, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дожди пройдут в Москве во второй половине дня, вероятнее всего, с шести до семи вечера. Ожидается, что в этом промежутке выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков, рассказал синоптик в своем Instagram.

Днем 15 июля воздух в столице прогреется до 32 градусов, добавил метеоролог.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 15 июля, в Москве ожидается пик жары – воздух раскалится до +35 градусов. Наверняка будет побит температурный рекорд, который держится ровно 70 лет. Пока максимальный зной для 15 июля за все 140 лет метеонаблюдений стоял с 1951 года, когда воздух прогрелся до33,2 градуса.