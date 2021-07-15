МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве 15 июля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в четверг, 15 июля, выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие время в столице ожидается сильный дождь и гроза при шквалистом усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС России.

В МЧС просят граждан сохранять бдительность, при управлении автомобилем рекомендуют значительно снизить скорость на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений, опережений, парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, днем ранее в столице также было экстренное предупреждение. В минувшую среду, 14 июля, специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей Москвы о сильной грозе, кратковременном дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду.