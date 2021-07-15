Число жертв наводнения в Германии возросло до 19 Фото: REUTERS

По меньшей мере 19 человек погибли и около 70 человек считаются пропавшими без вести в результате последствий сильных дождей на западе Германии.

Как передает газета Bild, тела погибших были обнаружены в различных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Для поиска пропавших без вести задействованы полицейские вертолеты.

«Ситуация по-прежнему остается драматичной», - приводит издание слова премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, который ранее сообщил, что из-за потопа отменил запланированную поездку в Баварию и прибыл в сильно пострадавший город Хаген.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось о более 30 человек, пропавших без вести, в результате обрушения шести домов в городе Аденау федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где из-за ливней в состоянии обрушения находятся еще 25 домов.

В результате затяжных дождей реки в западной Германии вышли из берегов, а многие населённые пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Примерно 200 тысяч жителей остались без электричества. Из-за непогоды закрыты школы и не работает общественный транспорт. Сообщается, что только в Рейнланд-Пфальце за сутки выпало 148 литров осадков на квадратный метр.