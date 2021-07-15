ОАК: новейший истребитель Су-57 будут заказывать сотнями

Глава ОАК заявил, что новейший истребитель Су-57 будут заказывать сотнями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь считает, что новейший российский истребитель Су-57 будут заказывать сотнями.

- Мы надеемся на то, что, конечно, так как эта машина выбрана платформой, основной машиной для решения широкого круга задач, заказ на эти машины будет измеряться сотнями, — сказал он во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Слюсарь добавил, что уже в этом году будет поставлено четыре истребителя. Далее планируется выйти на уровень 12 машин в год. Он напомнил, что с Министерством обороны России был подписан договор на поставку 76 Су-57.

Напомним, ранее госкорпорация "Ростех" объявила о том, что на выставке покажут "принципиально новый военный самолет". В госкорпорации отметили, что Россия является признанным "законодателем мод" в сфере производства боевых самолетов. Ростех также запустил специальный сайт, где начался обратный отсчет до премьеры самолета, которая состоится 20 июля.