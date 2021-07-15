Число жертв наводнения на западе Германии выросло до 42 человек

Число жертв наводнения в ФРГ достигло 42 человек Фото: REUTERS

Число жертв наводнений из-за дождей в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия выросло до 42 человек. Об этом сообщил таблоид Bild.

Из них 18 погибли в районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 15 человек погибли в Ойскирхене, который находится на юге Кельна. В коммуне Шульд района Арвайлер наводнение привело к обрушению шести домов.

Пропавшими без вести числятся десятки людей. В спасательных работах принимают участие сотрудники экстренных служб и бундесвер.

Напомним, ливни в Германии привели к тому, что из берегов вышли реки. В частности, воды Рейна затопили городские улицы. Сильнее всего от стихии пострадали земли на юго-западе Германии. Около 200 тысяч человек остаются без электричества в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейне-Вестфалия.В городе Эшвайлер повреждена водопроводная система, поэтому пить воду из кранов местным жителям запретили.