Синоптик рассказала, когда закончится ливень в Москве

Татьяна Позднякова рассказала, когда закончится ливень в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист "Метеобюро Москвы" Татьяна Позднякова рассказала, когда закончится ливень в столице России.

- К вечеру грозовая деятельность прекратится. Дождь закончится, небо будет очищаться, после 18.00 вновь выглянет солнце, и температура воздуха снова немного повысится, но не выше +30 градусов, так как солнце после полудня менее активное, — сообщила Позднякова kp.ru.

Также специалисты центра "Фобос" рассказали, что в Москве воздух будет прогреваться до уровня выше 30 градусов до конца недели. Предположительно, похолодание будет 19-20 июля. Очередной дождь с грозой, по прогнозам синоптиков, ожидается только в воскресенье или в понедельник.

Ранее в Сеть попало видео из Московского зоопарка, где прогуливается довольное ливнем семейство слонов. На кадрах видно, как трое слонов расхаживают по вольеру, наслаждаясь небесной влагой. Один из них набирает воду в хобот и дополнительно обливает себя прохладным фонтаном. Вероятно, слоны решили освежиться после продолжительной жары в столице России.