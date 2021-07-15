На видео попали довольные ливнем в Москве слоны

В Сеть попало видео с довольными ливнем в Москве слонами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сеть попало видео из Московского зоопарка, где прогуливается довольное ливнем семейство слонов.

На кадрах видно, как трое слонов расхаживают по вольеру, наслаждаясь небесной влагой. Один из них набирает воду в хобот и дополнительно обливает себя прохладным фонтаном. Вероятно, слоны решили освежиться после продолжительной жары в столице России.

Напомним, в Москве 15 июля, во второй половине, дня начался сильный ливень. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пик осадков придется на промежуток с шести до семи вечера. Кроме того, не исключен град диаметром до трех миллиметров. Днем же воздух в столице прогреется до 32 градусов.

Также в Москве ожидается пик жары – воздух раскалится до +35 градусов. Наверняка будет побит температурный рекорд, который держится ровно 70 лет. Пока максимальный зной для 15 июля за все 140 лет метеонаблюдений стоял с 1951 года, когда воздух прогрелся до33,2 градуса.