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В мире15 июля 2021 17:38

В США допускают, что смогут работать с Россией по вопросу кибербезопасности

Также в ближайшие дни стороны будут работать над переговорами по стратегической безопасности
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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США не исключили, что смогут работать с РФ по вопросу кибербезопасности

США не исключили, что смогут работать с РФ по вопросу кибербезопасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что американские власти не исключают работу с Россией по вопросам кибербезопасности.

- В предстоящие дни и недели мы работаем над переговорами по стратегической стабильности с Россией. А также в других областях, (таких) как кибербезопасность, в которой мы, не исключено, сможем работать вместе, — заявил он на онлайн-конференции в вашингтонском Атлантическом совете.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что американская стороне не стремится к эскалации отношений с Россией, напомнил Рикер. При этом Вашингтон не добивается "перезагрузки" отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не передавал каких-то конкретных данных, связанных с киберпреступниками, однако в ходе прошедшего накануне телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили готовность действовать вместе в этой сфере. Как уточнил представитель Кремля, в продолжение саммита в Женеве российская сторона говорила о необходимости предоставления четкой информации и выполнения определенных действий.