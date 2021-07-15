В США допускают, что смогут работать с Россией по вопросу кибербезопасности

США не исключили, что смогут работать с РФ по вопросу кибербезопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что американские власти не исключают работу с Россией по вопросам кибербезопасности.

- В предстоящие дни и недели мы работаем над переговорами по стратегической стабильности с Россией. А также в других областях, (таких) как кибербезопасность, в которой мы, не исключено, сможем работать вместе, — заявил он на онлайн-конференции в вашингтонском Атлантическом совете.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что американская стороне не стремится к эскалации отношений с Россией, напомнил Рикер. При этом Вашингтон не добивается "перезагрузки" отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не передавал каких-то конкретных данных, связанных с киберпреступниками, однако в ходе прошедшего накануне телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден выразили готовность действовать вместе в этой сфере. Как уточнил представитель Кремля, в продолжение саммита в Женеве российская сторона говорила о необходимости предоставления четкой информации и выполнения определенных действий.