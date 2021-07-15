Путин выразил соболезнования Меркель из-за наводнений на западе Германии

Владимир Путин выразил соболезнования Ангеле Меркель из-за наводнений на западе Германии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру из-за наводнений на западе ФРГ.

- Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — гласит текст телеграммы.

Ранее появилась информация, что число жертв наводнений из-за дождей в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия выросло до 42 человек. Из них 18 погибли в районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 15 человек погибли в Ойскирхене, который находится на юге Кельна. В коммуне Шульд района Арвайлер наводнение привело к обрушению шести домов. Пропавшими без вести числятся десятки людей. В спасательных работах принимают участие сотрудники экстренных служб и бундесвер.