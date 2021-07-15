Умер Борис Горячев, солист "Хора Турецкого". Фото: Хор Турецкого

В возрасте 49 лет умер российский певец, солист "Хора Турецкого" Борис Горячев. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте коллектива.

- Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет, — гласит текст сообщения.

Также сообщалось, что артист долгое время боролся с коронавирусной инфекцией.

Арт-директор коллектива Анна Чех подтвердила эту информацию ТАСС, отметив, что это "печальная новость".

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В 2003 году он стал солистом "Хора Турецкого". У артиста остались жена и двухлетняя дочь.

Ранее умер российский музыкант и актер Петр Мамонов. Скорбное известие о кончине 70-летнего Петра Николаевича сообщила его жена Ольга. Последние две недели он лежал в реанимации, был в коме. У звезды отказывали почти и сердце, развился сепсис из-за осложнений после заражения коронавирусом.