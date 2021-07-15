Режиссер Лунгин о смерти Мамонова: «Таких людей больше я не видел»

Петр Мамонов скончался от последствий коронавируса Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Режиссер Павел Лунгин несколько раз снимал в своих фильмах Петра Мамонова. Он ценил исполнителя, видел в нем то, что скрыто от других.

Впервые Лунгин пригласил основателя группы «Звуки-Му» в свою картину «Такси-блюз» в 1990 году. В 2006 году Мамонов появился в «Острове» Лунгина, а в 2009-м в картине «Царь».

15 июля Петра Мамонова не стало, и эта новость шокировала режиссера. Узнав о смерти друга Павел Лунгин с трудом подобрал слова, чтобы описать свои чувства.

- Умер все-таки? О боже мой. Я вчера говорил с его женой. Дайте мне пережить это, — сказал Лунгин телеканалу «360».

Их связывали долгие приятельские отношения. Сегодняшняя трагедия для режиссера сравнима с потерей близкого родственника.

-Петя Мамонов — это прежде всего невероятный масштаб личности, непонятный, великий в своих трагедиях. До конца не понятый ни там, ни там, - рассуждает Павел Лунгин в беседе с Пятым каналом.

Он отметил, что все годы, что был знаком с музыкантом, Петр Мамонов искал «какую-то правду, желал дойти до конца и в саморазрушении, и в поиске чистоты».

- Таких людей больше я не видел, их и не будет больше никогда. Чувствую себя абсолютно осиротевшим, — признался режиссер.

Петр Мамонов скончался после долгой борьбы с коронавирусом 15 июля. Почти три недели он провел в больнице в Коммунарке, две из них был подключен к аппарату ИВЛ.

Еще утром супруга музыканта Ольга Мамонова рассказывала о его здоровье, надеялась, что врачам удастся победить коварную болезнь, но вирус оказался сильнее.

Петр Мамонов не был вакцинирован от COVID-19.