Округ на западе Германии объявил режим ЧС из-за наводнений

Немецкий округ на западе страны объявил режим ЧС из-за наводнений Фото: REUTERS

Округ Рейн-Эрфт на западе ФРГ (земля Северный Рейн - Вестфалия) объявил режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и угрозы подтоплений новых регионов. Об этом сообщила пресс-служба округа.

- В настоящее время нельзя исключать дальнейших наводнений вдоль реки Эрфт, — гласит текст сообщения.

Ранее появилась информация, что число жертв наводнений из-за дождей в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия выросло до 42 человек. Из них 18 погибли в районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 15 человек погибли в Ойскирхене, который находится на юге Кельна. В коммуне Шульд района Арвайлер наводнение привело к обрушению шести домов. Пропавшими без вести числятся десятки людей. В спасательных работах принимают участие сотрудники экстренных служб и бундесвер.