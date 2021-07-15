В ВОЗ рекомендовали странам мира привить от COVID-19 не менее 10% населения к осени

В ВОЗ рекомендовали странам мира привить от коронавируса не менее 10% населения к осени Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал страны мира привить не менее десяти процентов населения к сентябрю 2021 года.

- Временные рекомендации государствам-членам... выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года было вакцинировано не менее 10% населения всех стран. Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов SARS CoV-2 требуется усиление глобальной солидарности, — гласит текст рекомендаций по итогам заседаний организации.

В комитете уточнили, что кампании по вакцинации должны охватывать наиболее уязвимые группы населения, включая моряков и летные экипажи.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время мир находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Он внимание, что в мире значительно выросли заболеваемость и смертность от коронавируса, число летальных исходов накануне увеличилось после продолжавшегося на протяжении десяти недель снижения. Глава ВОЗ также заявил о "шокирующем" неравенстве в доступе к вакцинам от коронавирусной инфекции в мире.