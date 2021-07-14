Глава ВОЗ: мир находится в начале новой волны пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время мир находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 14 июля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в Женеве на заседании комитета по чрезвычайной ситуации.

Гендиректор ВОЗ обратил внимание, что в мире значительно выросли заболеваемость и смертность от коронавируса, число летальных исходов накануне увеличилось после продолжавшегося на протяжении десяти недель снижения.

- Одним из основных факторов нынешнего роста заболеваемости является штамм «дельта», а также непоследовательное применение мер в области здравоохранения и социальных мер. Сейчас штамм «дельта» зарегистрирован в 111 государствах, вероятно, скоро он станет доминирующим в мире, если уже не стал, - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он также обратил внимание на «шокирующее» неравенство в доступе к вакцинам от коронавирусной инфекции в мире. По словам главы ВОЗ, большая часть населения планеты «находится в полной зависимости от вируса, поскольку не имеет доступа к вакцинам».

Как писал сайт kp.ru, накануне Тедрос Аданом Гебрейесус говорил об ухудшении ситуации с пандемией по всему миру: по информации ВОЗ рост заболеваемости коронавирусом продолжается четвертую неделю подряд.