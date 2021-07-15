МЧС сообщило о задержках рейсов в Шереметьево из-за подтоплений

В МЧС рассказали о задержках рейсов в Шереметьево из-за подтоплений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальник Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области Иван Гусев сообщил о задержках рейсов в аэропорту Шереметьево из-за подтопления взлетно-посадочной полосы.

- В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по Московской области в связи с выпадением обильных осадков оказалась подтопленной часть территории аэропорта Шереметьево, в связи с этим происходит задержка рейсов на прилет и вылет, — цитирует Гусева ТАСС.

Он также рассказал, что из-за порывистого ветра была повреждена крыша спортивного зала Снегиревской школы в городском округе Истра. Площадь повреждения составила 160 квадратных метров.

Позже появилась информация, что Шереметьево ликвидировал последствия сильного ливня.

Ранее появлялась информация, что из-за ливня в московских аэропортах в четверг, 15 июля, задержали и отменили более 40 рейсов. Больше всего было задержано вылетов из аэропорта Шереметьево – 23 рейса. Кроме того, два вылета там было отменено. В Домодедово были задержаны девять рейсов и отменены шесть, в аэропорту Внуково отменили один вылет.