В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В московских аэропортах в четверг, 15 июля, задержали и отменили более 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Больше всего всего было задержано вылетов из аэропорта «Шереметьево» – 23 рейса. Кроме того, два вылета там было отменено. В «Домодедово» были задержаны девять рейсов и отменены шесть, в аэропорту «Внуково» отменили один вылет.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 15 июля, на Москву во второй половине дня обрушились ливни. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пик осадков придется на промежуток с шести до семи вечера. Кроме того, не исключен град диаметром до трех миллиметров.

В конце июня 2021 в аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов.

На прошлой неделе в «Шереметьево» возникли длинные очереди на регистрацию. В дирекции по связям с общественностью аэропорта объяснили инцидент проверкой ПЦР-тестов на коронавирус.