Лобан и Кушнир рассказали о Петре Мамонове: "Его творчество интуитивное"

Сергей Лобан рассказал об актерской карьере Петра Мамонова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский режиссер Сергей Лобан и музыкальный продюсер Александр Кушнир в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал об актерской карьере умершего от осложнений коронавируса Петра Мамонова.

- Это был очень мощный, очень сильный такой человек, как огромная скала в творческом плане. Мы как-то сначала были поклонниками его творчества, потом сотрудничали. Это тоже было очень ценно, это было классно. Мы многому научились у него. Подходу к творчеству. У него такое творчество интуитивное, основанное на таких догадках, не структурированное, не проговоренное. Когда мы репетировали спектакль очень долго, то мы как-то тоже начали ухватывать, — сказал Лобан kp.ru.

Лобан добавил, что Мамонов рад был сниматься, но никто не предлагал достойные роли. По его словам, артист точно понимал, в каких картинах ему нужно сниматься, чтобы не портить свою репутацию. Именно поэтому Мамонов "отметал глупые сценарии".

По мнению Кушнира, "Звуки Му" были одной из немногочисленных российских групп, которые добились уважения за рубежом.

- Они великие. Наверное, это единственная группа Московской рок-лаборатории, которая была конвертируема за пределы страны. Это группа, которая успешно выступала у легендарного радио-диджея на ВВС Джона Пила, у которой был шикарный тур по Нью-Йорку. И все их "Русские народные галлюцинации", с одной стороны, если мы говорим про картинку. И если мы говорим про абсолютно уникальный какой-то вот, сейчас бы сказали музыкальные критики, "сырой гаражный звук", это, наверное, одна из немногих, если не единственная русская группа, которую воспринимали без сарказма и без кривых усмешек на любой площадке, будь то Лондон или Нью-Йорк, — сказал Кушнир.

Напомним, в четверг, 15 июля, умер российский музыкант и актер Петр Мамонов. Скорбное известие о кончине 70-летнего Петра Николаевича сообщила его жена Ольга. Последние две недели он лежал в реанимации, был в коме. У звезды отказывали почти и сердце, развился сепсис из-за осложнений после заражения коронавирусом.