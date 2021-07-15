В Белом доме сообщили, что Россия и США обсудили кибербезопасность Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что российские и американские специалисты, вероятно, обсудили вопросы о кибербезопасности 14 июля.

На регулярном брифинге ее попросили раскрыть детали о встрече России и США. На что Псаки ответила, что соответствующие переговоры, вероятно, прошли вчера, 14 июля.

- Я бы сказала, что встреча, которая, как я полагаю, была вчера, я проверю это для вас еще раз, <...> является частью продолжающегося взаимодействия, которое происходит на уровне экспертов с момента встречи президента (США) с президентом Путиным. Это продолжающийся (процесс), — сказала Псаки.

Ранее и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что американские власти не исключают работу с Россией по вопросам кибербезопасности. В предстоящие дни и недели американская сторона работает над переговорами по стратегической стабильности с Россией, сообщил он.