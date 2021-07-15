Минстрой РФ допустил ввоз трудовых мигрантов на чартерных поездах РЖД

Российский Минстрой допустил ввоз трудовых мигрантов на чартерных поездах РЖД Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Минстрой допустил, что трудовых мигрантов будут ввозит в регионы страны на чартерных поездах РЖД. Об этом сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин.

- Сегодня формируются, по сути, чартеры РЖД, то есть сразу целый состав (трудовых мигрантов) можно завезти, но это должна быть консолидированная заявка. <…> Мы можем с нашего уровня сделать заявку в РЖД, но это будет точно дешевле, чем заказывать чартеры самолетов. <…> Можем консолидировано одномоментно привести порядка 1 тыс. человек, — сказал он на совещании по реализации проектов жилищного строительства в Санкт-Петербурге.

Ранее МВД России разработало административный регламент контроля за тем, как отечественные компании и индивидуальные предприниматели, принимающие на работу иностранцев, выполняют требования миграционного законодательства страны. В частности, сотрудники МВД будут проводить как внеплановые документарные, так и выездные проверки с целью установить законность пребывания мигрантов в России и соблюдение установленного порядка осуществления ими трудовой деятельности.