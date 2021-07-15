Число жертв наводнений на западе Германии выросло до 58 человек

В Германии число жертв наводнений на западе страны выросло до 58 человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате наводнений на западе Германии достигло 58 человек. Об этом сообщил телеканал SWR со ссылкой на главу МВД Рейнланд-Пфальца Роджера Левенца

- Исходим из того, что мы смогли откопать еще девять погибших, — сказал Левенц.

Таким образом, число жертв наводнений выросло до 58 человек.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер родным и близким погибших. Он отметил, что мысленно находится с пострадавшими и семьями жертв.

До этого телеканала N24 со ссылкой на полицию информировал, что число погибших при наводнениях на западе Германии достигло 45 человек. Также, по информации правоохранительных органов, особенно пострадал город Айфель административного района Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где в результате обрушения дома погибли по меньшей мере 18 человек. Однако официальной статистики пока нет.