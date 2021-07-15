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В мире15 июля 2021 20:56

Число погибших при наводнениях на западе Германии выросло до 45 человек

Больше всех пострадал город Айфель, где погибли 18 человек
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Германии число погибших при наводнениях на западе страны выросло до 45 человек

В Германии число погибших при наводнениях на западе страны выросло до 45 человек

Фото: REUTERS

Согласно данным немецкой полиции, число погибших при наводнениях на западе Германии достигло 45 человек. Об этом сообщает телеканал N24.

Также, по информации правоохранительных органов, особенно пострадал город Айфель административного района Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где в результате обрушения дома погибли по меньшей мере 18 человек. Еще один житель города утонул.

Ранее округ Рейн-Эрфт на западе ФРГ (земля Северный Рейн - Вестфалия) объявил режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений и угрозы подтоплений новых регионов. Нельзя исключать дальнейших наводнений вдоль реки Эрфт, сообщили окружные власти.

До этого президент России Владимир Путин направил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и немецкому президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру из-за наводнений. Он попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших.

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