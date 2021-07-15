Около 15 тыс человек эвакуируют из-за угрозы наводнения на юго-востоке Нидерландов

Река Маас, по предварительным прогнозам, выйдет из берегов в ночь с четверга на пятницу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти юго-восточного города Маастрихт в Нидерландах предупредили жителей о выходе из берегов реки Маас. Они призвали граждан покинуть свои дома. Речь идет приблизительно о 15 тыс. человек, сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"Жители должны покинуть свои дома как можно быстрее. Они должны найти убежище у членов семьи, друзей или знакомых за пределами опасной зоны", - сказано в сообщении.

У кого нет возможности переждать наводнение у родственников, тем предложено направляться в приемные пункты, организованные муниципалитетом.

Река Маас, по предварительным прогнозам, выйдет из берегов в данном районе в ночь с четверга на пятницу. Причиной являются ливни, которые не прекращаются уже несколько дней.

Такая же ситуация складывается в Германии и Бельгии, где ряд рек вышло из берегов. Так последствия наводнения в Германии уже привели к гибели более 50 человек, десятки числятся пропавшими без вести. Имеются жертвы и в Бельгии.