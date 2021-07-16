Около 1,3 тысячи человек пропали без вести из-за наводнений в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили, что более 1 тысячи человек пропали без вести после сильных наводнений, ставших следствием проливных дождей, начавшихся в понеднльник. Сообщение распространила пресс-служба округа.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Ввиду сложной обстановки окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - сказано в сообщении.

Всего в округе Арвайлер проживают около 130 тысяч человек.

Напомним, что с понедельника на западе и юго-западе Германии идут сильные дожди. Из берегов из-за этого вышли притоки Рейна Ар и Мозель, и небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

Число погибших в результате чрезвычайной ситуации в Германии увеличилось до 58.

При этом Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе страны станет понятен только в следующие дни.