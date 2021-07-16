Меркель: "Северный поток - 2» является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит

Меркель заявила, что "Северный поток - 2» является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток - 2» является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"Украина остается транзитной страной для природного газа, у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером", - сказала Меркель.

На этой же пресс-конференции Джо Байден отметил, что вводить санкции против газопровода не было смысла, так как на момент его вступления в должность газопровод был построен на 90%.

Напомним, что проект планируется завершить уже в августе 2021 года.

"Северный поток - 2" соединит российский и немецкий берег протянувшись по дну Балтийского моря. Общая протяженность двух нитей газопровода составит 2,5 тысячи километров.