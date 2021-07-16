Байден и Меркель одобрили "Вашингтонскую декларацию". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 15 июля, по итогам встречи в Вашингтоне одобрили "Вашингтонскую декларацию".

"Канцлер Меркель и я затронули широкий спектр вопросов, в которых Германия и США работают над продвижением общей повестки. <...> Наша "Вашингтонская декларация", которую мы составили, - [это] документ, подтверждающий нашу приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих наших стран, а также то, как мы будем их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня", - сказал Байден.

Американский президент подчеркнул, что обе страны понимают, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века.

"Мы будем отстаивать демократические принципы и всеобщие права, когда мы видим, что Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества", - утверждал он.

На встрече двух лидеров был поднят вопрос, касающийся и газопровода "Северный поток - 2". Байден отметил, что не стал вводить новые санкции против проекта, так как он на момент его вступления в должность был практически построен. При этом канцлер Германии Ангела Меркель отметила "Северный поток - 2" является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит.