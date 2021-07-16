Эпидемиолог объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России сменой доминирующего штамма Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории России в последнее время связан со сменой доминирующего штамма заболевания. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам член-корреспондента РАН, в настоящее время в России и во всем мире в целом сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, которая обусловлена сменой разных геновариантов коронавирусной инфекции.

- Как правило, смена доминирующего штамма сопровождается повышением заболеваемости, как раз сейчас мы переживаем данный этап. Такой уровень заболеваемости в нашей стране будет оставаться высоким еще на протяжении месяца-полутора после достижения максимальных значений по новым зараженным за сутки. Потом будет этап стабилизации примерно в течение месяца – полутора, - рассказал Александр Горелов в интервью агентству ТАСС.

Эпидемиолог отметил, что затем должно начаться постепенное снижение заболеваемости, однако насколько уверенно страна будет идти к этому этапу, зависит от соблюдение санитарных правил и прохождения вакцинации местными жителями.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава ВОЗ заявил, что мир находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, в скором времени доминирующим в мире станет более заразный штамм коронавируса «дельта».