Синоптики предупредили о дожде с грозой в Москве 16 июля 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Москвы сегодня днем ожидает кратковременный дождь и гроза. Несмотря на непогоду, температура в российской столице поднимется до плюс 33 градусов по Цельсию. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

- Сегодня в городе переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Жара сохраняется: в Москве будет 31-33 градуса тепла, в Московской области примерно плюс 29-34 градусов. Скорость ветра составит три-восемь метров в секунду, при грозе ветер будет порывистым, - рассказал синоптик в интервью РИА Новости.

Александр Синенков добавил, что атмосферное давление будет без существенных изменений – оно составит примерно 745 миллиметров ртутного столба.

Как сообщал сайт kp.ru, за последние три недели синоптики зафиксировали шесть температурных рекордов в Москве. Так, в минувшую среду жара в столице побила рекорд 1951 года.