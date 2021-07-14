Москва накалилась докрасна: зафиксирован шестой рекорд по жаре за три недели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве продолжается аномальная жара: сегодня синоптики зафиксировали шестой температурный рекорд за последние три недели. В среду, 14 июля, столбики термометров в российской столице вновь поднялись до плюс 34,1 градуса, второй раз побив рекорд 1951 года.

- Сегодня повторился рекорд тепла 1951 года, столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала 34,1 градуса жары. Это второй рекорд подряд и шестой в текущем сезоне за последние 25 суток, - рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Предыдущие три рекорда были побиты 13, 15 и 16 июля, когда температура в Москве поднималась до 30-35 градусов по Цельсию. Такие рекордные средние значения были зафиксированы в городе Москве в 1936, 1951 и 2010 годах соответственно.

Как писал сайт kp.ru, 13 июля жара в столице достигла 32,7 градуса, преодолев рекордную отметку 85-летней давности. Не лучше была ситуация и в конце июня: 23-го числа температура на территории Москвы составляла 34,8 градуса, что стало рекордным показателем с 1901 года.