Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 80 Фото: REUTERS

Число жертв наводнения в Германии возросло до 80 человек, сообщили в полиции города Кобленца в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Минимум 30 человек погибли в земле Северный Рейн – Вестфалия, 50 человек стали жертвами стихии в Рейнланд-Пфальц. Более 1300 человек числятся пропавшими без вести, передает газета Bild.

В полиции опасаются, что количество погибших может возрасти. Тем временем жителей Германии предупреждают о новых ливнях с грозой и градом. По данным метеорологов, на западе страны местами осадки могут составить от 15 до 25 литров на квадратный метр, на юго-востоке – до 40 литров. Непогода грозит новыми наводнениями, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в результате затяжных дождей реки в западной Германии вышли из берегов, а многие населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Примерно 200 тысяч жителей остались без электричества. Из-за непогоды закрыты школы и не работает общественный транспорт. Сообщается, что только в Рейнланд-Пфальце за сутки выпало 148 литров осадков на квадратный метр.