Правительство России сократило срок оформления паспортов РФ Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Правительство России сократило срок оформления паспортов граждан РФ. С 1 июля 2022 документ будет оформляться в течение не более пяти рабочих дней.

«Срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания», – сообщается на сайте кабинета министров.

Сейчас российский паспорт выдают в течение 10 дней, если документы подаются по месту жительства, и 30 дней – в остальных случаях. Кроме того, правительство продлило до 90 дней срок действия паспортов РФ при достижении возраста 14, 20 и 45 лет, тогда как сейчас документ автоматически перестает быть действительным. Эти изменения вступят в силу после официального опубликования постановления.

Как писал сайт kp.ru, в регионах России электронные паспорта начнут выдавать добровольно по мере технической готовности. Это произойдет не позднее 1 июля 2023 года.