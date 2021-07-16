ВМС США впервые взяли на службу женщину Фото: Twitter Шестого флота ВМС США

Женщина впервые прошла экзамен на зачисление в Управление спецопераций военно-морских сил Соединенных Штатов.

Как сообщается на сайте ВМС США, она будет управлять катерами и подводными аппаратами спецназа. Имя женщины не называется.

«Стать первой женщиной, окончившей военно-морскую специальную военную подготовку, – это выдающееся достижение. Мы гордимся нашим товарищем по команде», – сказал командующий управлением контр-адмирал Хью Уайман Ховард.

По информации CNN, за всю историю попасть в управление спецназа ВМС США пытались 18 женщин. В настоящее время три кандидатки готовятся сдать экзамены.

Как писал сайт kp.ru, весной 2021 трансгендеры снова получили право служить в американской армии.

Напомним, после вступления в должность президента США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом запрет на службу изменивших пол мужчин и женщин в американских Вооруженных силах.