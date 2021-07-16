Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане Фото: REUTERS

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует. Об этом в пятницу, 16 июля, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия».

По словам министра, в настоящее время существуют риски перетока нестабильности из Афганистана в соседние страны. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия заинтересована оказать содействие диалогу сторон конфликта и в настоящее время обсуждает возможность расширения переговорных форматов по Афганистану со своими партнерами.

- К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации, вероятнее всего, происходящее связано с выводом американских войск из республики. Есть риски перетока нестабильности в соседние государства. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков. Последний достиг беспрецедентного уровня, - объяснил Сергей Лавров.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и «общей ответственности» за происходящее на территории данного государства. Дипломат подчеркнула, что Запад, создав сначала проблему в Афганистане, теперь стал искать ответственных и взывать к коллективным усилиям по ее решению.