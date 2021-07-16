Самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области: есть выжившие

В Томской области обнаружили пропавший самолет Ан-28. Фото: Igor Dvurekov/wikimedia.org

Пропавший с радаров в Томской области пассажирский самолет Ан-28 обнаружен. Воздушное судно, на борту которого находились 19 человек, совершило жесткую посадку, есть выжившие. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщило агентства ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о том, что все пассажиры совершившего жесткую посадку самолета живы. В свою очередь в Сибирским авиационном поисково-спасательном центре добавили, что борт обнаружили спасатели.

- Обнаружен ранее пропавший самолет Ан-28. Спасательный борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, пока что неизвестно, - сообщили представители центра.

Как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-28 пропал с радаров на территории Томской области сегодня днем. Воздушное судно с пассажирами на борту летело из города Кедровый в Томск, связь с ним была потеряна через 20 после вылета.

Перед тем, как пропасть с радаров, экипаж самолета успел подать аварийный сигнал: в 13:00 по московскому времени МЧС получило информацию о том, что у самолета, следовавшего по маршруту Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк. Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало. Известно, что борт принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация».