Все пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, живы Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажиры пропавшего с радаров в Томской области пассажирский самолет Ан-28 живы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолёта. Рядом с бортом видят живых людей», - заявили в ведомстве

ГУ МЧС уточнили, что на борту самолета Ан-28 находились 19 человек, в том числе двое детей.

Как передает «Интерфакс» в санавиции региона сообщили, что по предварительным данным, погибших при жесткой посадке лайнера нет Ан-28 сообщили. Спасатели готовятся к десантированию возле самолета.

Напомним, самолет Ан-28 пропал с радаров на территории Томской области сегодня днем, 16 июля. Лайнер с пассажирами на борту летел из города Кедровый в Томск, связь с ним была потеряна через 20 минут после вылета. Как сообщалось, перед тем, как пропасть с радаров, экипаж самолета успел подать аварийный сигнал: в 13:00 по московскому времени МЧС получило информацию о том, что у воздушного судна сработал аварийный маяк. Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало.