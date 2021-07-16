Лавров: миссия США в Афганистане провалилась

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Вашингтон в ходе своего пребывания в Афганистане не смогли достичь поставленных целей. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как напомнил глава МИД РФ, президент США Джо Байден ранее заявил, что американские военные уходят из Афганистана, поскольку считают свою миссию выполненной. «Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах», - отмтеил министр.

Лавров отметил, что терроризм никуда не исчез, и террористические группировки укрепили свои позиции в стране. Кроме того, глава МИД РФ указал на проблему производства наркотиков, которое достигло рекордных высот, а для борьбы с этим ничего не делается.